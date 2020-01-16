شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة "باب الحارة" ذات الوجه الملائكي ..شاهدو كيف اصبحت في آخر ظهور لها يوم أمس .. لقد تجاوزت المحظور ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اطلت الفنانة السورية دانا جبر والتي جسّدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة على متابعي حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها بفستان احمر مشقوق من الجنب ما كشف عن ساقيها وجزء كبير من فخذيها كما انه مكشوف الصور .

وفي الوقت الذي تغزل فيه بعض متابعي جميلة باب الحارة بإطلالتها معتبرين انها انيقة رغم جرأتها ، شن اخرون هجوما حادا على الفنانة التي عُرفوها بملابسها الملتزمة في باب الحارة .

ووصف بعض متابعي جميلة باب الحارة ملابسها بالفاضحة فيما قال اخرون انها تجاوزت المحظور بعد سلسلة من الصور الجريئة والتي اصبحت تتسم بها .

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