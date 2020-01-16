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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تطيح رسميا بالرئيس هادي وتحدد البديل ..ومسؤول سعودي رفيع يعلنها صريحة..ولي الهد السعودي غير مقتنع بالرئيس هادي ويفضل السلام مع الحوثي

2020/01/16 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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