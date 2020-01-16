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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في تعز الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج". وأضافت المصادر" أن القوات الحكومية أجبرت عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة التي حاولت التسلل على التراجع والفرار". وذكرت المصادر" أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة".

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