عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمين عام محلي المهرة يدشن لوحة المفاتيح الخاصة بمركز اللغة المهرية

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، الأربعاء، بمدينة الغيظة عاصمة المحافظة، لوحة المفاتيح الخاصة باللغة المهرية.



وفي فعالية التدشين التي نظمها مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، أشاد نيمر بالجهود التي يبذلها مركز اللغة المهرية في إطار الحفاظ على اللغة المهرية القديمة.

وأوضح بن نيمر أن السلطة المحلية، تثمن هذه الجهود وستكون داعمة لمركز اللغة المهرية، مضيفا أن تدشين لوحة المفاتيح للغة المهرية، للجوالات وأجهزة الكمبيوتر، يعد إحدى ثمار الجهود التي يقوم بها مركز اللغة المهرية.

من جهته، قال رئيس مركز اللغة المهرية البروفسور عامر فائل بلحاف، إن تدشين لوحة المفاتيح للغة المهرية يأتي امتدادا للخطوات التي نفذها المركز خصوصا بعد تحديد أبجدية اللغة المهرية.

وشكر بلحاف، جهود منظمة الشباب في المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، على رعايته وتمويله لمشروع إنشاء لوحة المفاتيح ونزولها على السوق الالكترونية (المتجر).

من جهته ألقى المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية، ونائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية، الدكتور سعيد القميري، بيان إقرار لوحة المفاتيح للغة المهرية.

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وجاء في البيان " بناء على مخرجات اللجنة الخاصة بإنشاء النظام للغة المهرية، تم الاستعانة بخبير حاسوبي ومتخصص في تصميم الأنظمة الكتابية لبرمجة الأبجدية المهرية".

وبين أنه بعد إقرار وتصميم لوحة المفاتيح المهرية وتثبيتها على أجهز الحاسوب المكتبية والمحمولة، حرصت إدارة المركز على إصدار لوحة خاصة بالجولات.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع المنظمة الشبابية للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، والتي مولت المشروع عبر شركة متخصصة بالبرمجيات الالكترونية (شركة الفائز للبرمجيات بالمهرة) تم خلالها إعداد وإطلاق تطبيق خاص على نظام الأندرويد للجولات والأجهزة المحمولة. ويحمل التطبيق اسم "كيبورد اللغة المهرية" ويمكن تحمليها على هذا الرابط.

وأهاب المركز بجميع المعنيين بتحميل التطبيق من أجل ممارسة الكتابة وتداول اللغة بكل يسر ومرونة والحفاظ عليها من الانقراض.

وجرى في ختام الفعالية، كتابة أبيات شعرية عبر لوحة المفاتيح للغة المهرية، كتبهما الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ورئيس مركز اللغة المهرية البروفسور عامر فائل.

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، نظم مركز اللغة المهرية فعاليات يوم اللغة المهرية، أعلن فيه التوصل إلى أن أبجدية اللغة العربية تمثل النظام الكتابي للغة المهرية مع إضافة ستة أصوات تتميز بها اللغة المهرية ليصل حروف وأصوات اللغة المهرية إلى 33.

حضر التدشين عميد كلية التربية بالمهرة، الدكتور عادل معيلي، والأمين العام لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، الدكتور أنور كلشات، وعدد المهتمين باللغة المهرية.