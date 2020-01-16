شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو وتغريدة تمسح بالحوثي ومليشياته الارض وتصفهم ب"هؤلاء الملوثون" !!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 03:54 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف الكاتب اليمني المعروف محمد جميح، عن المهمة الجديدة الموكلة لعناصر مليشيا الحوثي والتي تصدرت عمليات الاقتحام لغرف نوم الخصوم في الفترة السابقة.

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وقال في تغريدة على تويتر رصدها "أحداث نت": (الحوثيون الذين دخلوا غرف نوم الخصوم، وخطفوا الناشطات، ولفقوا لهن تهم شرف للابتزاز.. هؤلاء الملوثون يشكلون شرطة ثيوقراطية موكلة بتطبيق شرع الله في الخارجين عن "الآداب الإسلامية" و"الهوية الإيمانية").

وأضاف: "في شريط الفيديو، يظهر طفل في حالة رعب وعناصر الكهنوت يحلقون شعره بحجة معاكسته للبنات".

