شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو وتغريدة تمسح بالحوثي ومليشياته الارض وتصفهم ب"هؤلاء الملوثون" !!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 03:54 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
كشف الكاتب اليمني المعروف محمد جميح، عن المهمة الجديدة الموكلة لعناصر مليشيا الحوثي والتي تصدرت عمليات الاقتحام لغرف نوم الخصوم في الفترة السابقة.
وقال في تغريدة على تويتر رصدها "أحداث نت": (الحوثيون الذين دخلوا غرف نوم الخصوم، وخطفوا الناشطات، ولفقوا لهن تهم شرف للابتزاز.. هؤلاء الملوثون يشكلون شرطة ثيوقراطية موكلة بتطبيق شرع الله في الخارجين عن "الآداب الإسلامية" و"الهوية الإيمانية").
وأضاف: "في شريط الفيديو، يظهر طفل في حالة رعب وعناصر الكهنوت يحلقون شعره بحجة معاكسته للبنات".
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