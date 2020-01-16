شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو الصادم ..سيدة تباغت عائلة زوجها وتنجب ‘‘ثعبان بشري’’ ارعب العائلة كلها ..لن صدق ماذا تفعل مع الثعبان في الحمام كل ساعة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الصادم ..سيدة تباغت عائلة زوجها وتنجب ‘‘ثعبان بشري’’ ارعب العائلة كلها ..لن صدق ماذا تفعل مع الثعبان في الحمام كل ساعة (فيديو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الصادم ..سيدة تباغت عائلة زوجها وتنجب ‘‘ثعبان بشري’’ ارعب العائلة كلها ..لن صدق ماذا تفعل مع الثعبان في الحمام كل ساعة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.