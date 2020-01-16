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صنعاء - ياسمين الخيامي - ادلة دامغة تضع زوج الفنانة "نانسي عجرم" خلف القضبان ونانسي عجرم في ورطة كبيرة ( صورة ستجعل كل محبي نانسي يكرهونها ويلعنونها ليل نهار )

ادعت القاضية اللبنانية غادة عون اليوم الأربعاء، بجناية القتل العمد على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وبحسب موقع ”LBC“ استندت القاضية عون بحكمها على القانون اللبناني الذي يقول ”لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر“.

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وارتأت عون أن الفعل لا يتناسب مع الخطر حيث إن القتيل محمد الموسى كان يحمل مسدسا غير حقيقي.

وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.