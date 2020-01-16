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صنعاء - ياسمين الخيامي - أرملة سعودية تثير جنون كل المغربين اليمنيين وتبحث عن زوج يشبع رغباتها بالحلال.. والمفاجأة انها لا تريد مهر وتملك مجموعة شركات وثروة ضخمة في أبها

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