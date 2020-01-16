شكرا لمتابعة خبر عن عبد الملك الحوثي يتلقى قبل قليل خبر صاعق يثير جنونه ويجعله لا يثق بأحد ويخشى ان يكون مصيره مثل قاسم سليماني ( خبر كارثي فعلا يفرح الرئيس هادي والتحالف ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يتلقى قبل قليل خبر صاعق يثير جنونه ويجعله لا يثق بأحد ويخشى ان يكون مصيره مثل قاسم سليماني ( خبر كارثي فعلا يفرح الرئيس هادي والتحالف )

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الملك الحوثي يتلقى قبل قليل خبر صاعق يثير جنونه ويجعله لا يثق بأحد ويخشى ان يكون مصيره مثل قاسم سليماني ( خبر كارثي فعلا يفرح الرئيس هادي والتحالف ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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