مقتل وإصابة 16 شخص في هجوم مسلح على مسجد في أبين

قتل وأصيب 16 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مصلين في مسجد بمديرية لودر، شمالي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن خمسة مصلين قتلوا وأصيب 11 آخرون، برصاص مسلح يُعتقد أنه مصاب بحالة نفسية، هاجم مسجداً في قرية الصلعاء بمديرية لودر.



وأضافت المصادر أن الهجوم تم أثناء صلاة الظهر، وأن والد القاتل وإمام المسجد من بين القتلى، فيما أصيب 11 آخرون، بعضهم إصابته خطيرة.



وعقب الجريمة لاذ الجاني بالفرار، في ظل تأخر أجهزة الامن من الوصول إلى مكان الحادثة، وحالة الذهول التي أصابت المواطنين من هول الجريمة.



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