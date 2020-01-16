عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتكلفة مليون ونصف دولار.. الصين تقدم منحة مساعدات طبية لليمن

الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت، الصين، الأربعاء، تقديمها منحة مساعدات طبية جديدة لليمن، بملبغ وقدره مليون ونصف المليون دولار؛ وذلك في إطار اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقّعة بين البلدين.



وفي هذا الصدد، وقع وزير الصحة العامة السكان الدكتور ناصر باعوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، على اتفاقية استلام دفعة المساعدات الطبية المقدمة لبلادنا، والمقدمة كمنحة صينية بمبلغ وقدره 9 مليون و800 الف يوان صيني بما يعادل 1.422 مليون دولار.

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وناقش الوزير باعوم مع السفير الصيني، احتياجات القطاع الصحي، ودعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية في عدد من المحافظات، واجراءات استلام دفعة المساعدات الطبية.

وأعرب الوزير باعوم، عن تطلعه في تقديم الدعم الصيني لبلادنا في القطاع الصحي، ودعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية. وأشاد باعوم بالدعم الصيني لبلادنا في كافة المجالات..مؤكداً ان هذا الدعم محل تقدير واحترام الحكومة والشعب اليمني.

من جانبه، أكد السفير الصيني أن هذه الدفعة من المساعدات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة بلاده في دعم الشعب اليمني..لافتاً الى ان بلاده مستمره في تقديم الدعم للشعب اليمني في كافة المجالات.

وأشاد السفير الصيني. بالدعم والتعاون والمساندة الذي تقدمه الحكومة اليمينة للصين في كافة الجوانب.