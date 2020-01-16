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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجدد المواجهات العنيفة غرب الضالع الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 تجددت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من جهة أخرى في محافظة الضالع جنوب البلاد.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات العنيفة تجددت في جبهة المحور الجنوبي الغربي بمديرية قعطبة، بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة. وذكرت المصادر "أن مواجهات عنيفة تدور على المحور الغربي في باب غلق ولكمة عثمان بجبهة شمالي الفاخر، والمحور الجنوبي الغربي بجبهة الجب. وأوضحت المصادر " أن كلا الطرفين استخدموا كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة".

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