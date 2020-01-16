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الكثيري يطلع على أوضاع شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكثيري يطلع على أوضاع شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت

الخميس 16 يناير 2020

الكثيري يطلع على أوضاع شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت

الخليج 365 - سيئون

أطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، على أوضاع شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت و دورها في توفير المشتقات النفطية للمواطنين في مديريات وادي حضرموت و الصحراء و خطط ادارة الشركة في توفير الاجواء المهيأة لاستمرار تزويد السوق المحلي بمادتي الديزل و البترول .

 

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و شدد الكثيري على ادارة شركة النفط بوادي حضرموت و الصحراء على اهمية بذل مزيد من الجهد لتطوير العمل في الشركة و الاستفادة من التطور التكنولوجي و تطوير الكادر الاداري في مختلف الادارات بما يعزز من مستوى العمل في ادارة الشركة .

 

و أستمع الكثيري من الاستاذ عبدالرحمن بلفاس مدير عام شركة النفط بوادي حضرموت الى الوضع العام للشركة و عملية تزويد محطات السوق المحلي بمادتي الديزل والبترول و سير العمل مشروع مبنى شركة النفط بمدينة سيئون .

 

بدوره قدم مدير عام شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت و الصحراء شكره للاستاذ عصام الكثيري على اهتمامه المستمر بعمل الشركة و تطويرها و الارتقاء بنشاطها بما يسهم في استقرار السوق المحلي. 

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