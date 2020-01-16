تعرف على القوات التي ستتولى حفظ الامن بعد الانسحابات المتبادلة بين الشرعية والمجلس الانتقالي؟

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عدن - ياسمين التهامي - فنانة يمنية : شهيرة تفاجئ الجميع وتخطف الأضواء بهذه الصفقة في السعودية وتشعل مواقع التواصل بعد الانهارات المتتالية وتساقط قيادات الحوثيين في الجبهات المشاط يلتقي بـ الرزامي الرئيس هادي : يصدم غريفيث“ بموقف حازم وصارم .. تفاصيل مثيرة اخفاها الاعلام الرسمي عن لقاء الرئيس بالمبعوث الأممي الجنرال الأحمر : يعلق على الانسحابات العسكرية من مدينة أبين

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