شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي اليمني عدنان الشوافي يفجر مفاجأة حول ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 02:09 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، الفلكي اليمني عدنان الشوافي، إن اليمن تتأثر حالياً بكتلة هوائية باردة بدأت مساء السبت الماضي.

وتوقع الشوافي في تدوينة على "فيسبوك" أن التأثير سيكون أقوى حتى غد الخميس، حيث ستشتد الحالة قليلاً عن الأيام الماضية على بعض المناطق.

كما توقع أن يبدأ التحسن التدريجي من السبت القادم حتى منتصف الأسبوع المقبل، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق، وبعدها سيعتمد التحسن البيانات الواردة من مراكز الرصد.

و شدد على ضرورة الاحتماء من الأجواء الباردة و الشديدة البرودة، خصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً.

