شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "الملك سلمان" يصدر توجيهات طارئة بشأن قضية خطيرة تتعلق بالمسجدين الحرام والنبوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن صدور أمر عاجل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن قضية خطيرة تتعلق بالمسجدين الحرام والنبوي.

وأوضحت الصحيفة -بحسب مصادر وصفتها بـ"المطلعة"-، أن أمر "الملك سلمان" يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات الصادرة مقابل نزاعها حول المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

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وأشارت إلى رصد "الجهات المختصة شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي".

وأضافت الصحيفة: أن الجهات المختصة أعدت تقريرًا ورفع إلى "الملك سلمان" فصدر التوجيه للنيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمباشرة التحقيق في صحة تلك الصكوك والتعويضات وإحالة المتورطين للقضاء.

وختمت "عكاظ" بأن التحقيقات أظهرت وجود شبهات حول صكوك وتعويضات، ما استوجب المتابعة والرفع بذلك لجهات الاختصاص واستكمال ما يلزم حيالها.