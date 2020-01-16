شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للعزوبية والعنوسة في السعودية .. مقترح جديد :«كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضجت مواقع التواصل الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بمقترح غريب تداوله عددا من الشباب من ناشطي السوشال ميديا .

وينص المقترح الجديد على محاربة العنوسة بين النساء من خلال إجتماع اربع فتيات والاتفاق على الزواج من رجل واحد .

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واضافة إلى ذلك اقترح بعض الناشطين ان تقوم الاربع الفتيات بجمع مبلغ مالي لشراء بيت مشترك يعيشون فيه مع عريسهم ، ويعينونه في توفير احتياج الحياة .



الجدير بالذكر ان دول الخليج ، على رأسها المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاع كبير في العنوسة

وفي اخر تقرير لها ، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ان نسبة الإناث السعوديات اللاتي قد تزوجن عند أعمار تزيد عن ( 32) سنة هي : 2.8% ، ونسبة العنوسة بين السعوديات هي : 10.07% (بين كل 10 من الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر هناك واحدة يمكن أن توصف أنها بلغت سنالعنوسة) .

واوضحت الهيئة أن عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ227.860 أنثى سعودية تجاوزت عمر 32 سنة ولم تتزوج.