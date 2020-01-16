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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل الان.. قصف مكثف على شارع صنعاء قبل قليل والمناطق المجاورة .. (المواقع المستهدفة)

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عاجل الان.. قصف مكثف على شارع صنعاء قبل قليل والمناطق المجاورة .. (المواقع المستهدفة)

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في غاية الخطورة: القوات السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتجبره على الاستسلام الكامل..والجنوبيين غاضبون ويصفون الزبيدي بأنه مخادع وجبانtyle="text-align: justify;">أفادت مصادر بأن التحالف العربي، استهدفوا قبل قليل بقصف مدفعي مكثف وبمختلف الأسلحة الرشاشة، شارع صنعاء ورقابة الخامري ومدينة الشعب في محافظة الحديدة.