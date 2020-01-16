الكثيري يطلع على خطط ادارة معهد العلوم الصحية بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365 - سيئون
أطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيرية، على الخطط التطويرية لادارة معهد العلوم الصحية بسيئون خلال السنوات القادمة و التي تهدف لافتتاح مساقات تعليمية جديدة و أفتتاح فروع جديدة للمعهد في في عدد من المديريات لتأهيل كوادر صحية تخدم جميع المديريات .
و أكد وكيل وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري على اهمية بذل مزيدا من الجهد للحفاظ و تطوير المستوى الحالي الذي وصل له المعهد في السنوات الماضية موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي معهد العلوم الصحية اهتماما خاصا لدور المعهد الهام في توفير كادر صحي للمرافق الصحية مشيرا الى اهمية ايجاد فروع للمعهد في المديريات البعيده و وضع خطه لاستيعاب اعداد من الطلاب و الطالبات من المديريات الصحراوية موجها بدعم المعهد و تزويده بعدد من الاجهزة التي يحتاجها الطلاب في دراستهم بالمعهد .
وفي اللقاء الذي عقد بمكتب وكيل وادي حضرموت اكد الدكتور علي بن وثاب القائم بأعمال مدير معهد العلوم الصحية بسيئون الى ان ادارة المعهد تعمل بكل جهدها من اجل استقرار العملية التعليمية بالمعهد و توفير كافة الاجواء المساعدة للطلاب و الطالبات بدعم مستمر من قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء.
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