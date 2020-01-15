شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451229/ بدر معاون يطلع على الأوضاع الخدمية في الشيخ عثمان الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451230/ المجلس الإقتصادي يستعرض نشاط شركات النفط الوطنية والأجنبية في اليمن الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451231/ إجتماع حكومي يناقش أوضاع السفن المتهالكة التابعة لمصافي عدن الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451232/ Advertisements موجة البرد القارس تضرب حضرموت وتسبب أمراضا مختلفة لدى الاطفال الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451233/ الدبيش يكشف تفاصيل زيارة العميد طارق صالح إلى السعودية الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451236/ عودة الانترنت في اليمن إلى وضعه الطبيعي.. وهذه أكثر محافظة متضرره الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451240/ المنطقة العسكرية الثانية تستعد لتدشين عام الانضباط بالمكلا الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451242/ تطورات خطيرة حول وضع الانترنت في اليمن.. وأنباء عن تهديدات دولية بقطعه كاملا الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451244/ رئيس المجلس الانتقالي يلتقي الأسرى المحررين من سجون الإخوان الأربعاء 15 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451250/

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