عودة الانترنت في اليمن إلى وضعه الطبيعي.. وهذه أكثر محافظة متضرره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365 - أبوبكر محسن

عقب انقطاعه منذ مساء الخميس الماضي 9 يناير/كانون الأول، وعودته في اليوم التالي بشكل مترد للغاية؛ عادت قبل قليل خدمة الانترنت في اليمن إلى وضعها الطبيعي، وسط تساؤلات كثيرة حول ترديه وانقطاعه في بعض مناطق الجمهورية‏.



ولم تكشف أية مصادر عالمية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار الانترنت في اليمن، في حين أعلنت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين أن السبب نجم عن خلل في إحدى الكابلات المزودة للخدمة خارج البلاد، وهو الأمر الذي كشف أمورا أخرى تتعلق باحتكار الحوثي للخدمة والدخل الذي يعود عليه منها.

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ومن بين كل محافظات الجمهورية التي تضررت بانقطاع وتردي الانترنت، كانت محافظة حضرموت هي الأسوأ حالا على الاطلاق؛ إذ توقفت كثير من الشركات في المحافظة عن العمل، ما أدى إلى استخدمها الأنترنت عبر الأقمار عن طريق “الساتالايت“، بالرغم من كلفته الباهضة، وذلك لتجنب الخروج الكلي عن الخدمة.

وسبب انهيار النت في بعض المحافظات اليمنية، عرقلة كثير من مستخدميه، سيما طلاب الجامعات الذين يعتمدون عليه بشكل كبير جدا في اعداد متطلبات العملية التعليمية.

وكان قد كشف فنيون محليون بأن خروج خدمة الانترنت في اليمن عن الخدمة وانهيارها، لم يكن ناجم عن الاسباب التي ذكرها الانقلابيون، موكدين انها مجرد اعذار واهنة لا تمت إلى الحقيقة باي صلة.