شاهد.. موقع امريكي يكشف : عودة الانترنت الى طبيعته في اليمن قد يستغرق أسابيع لهذا السبب..!؟

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عدن - ياسمين التهامي - قال موقع «WIRED» الأمريكي -في تقرير له- أن انقاطع الانترنت فياليمن سيستمر لأيام إضافية بسبب صعوبة إصلاح الكابل البحري وأشار التقريرالى أن اصلاح الكوبل المقطوع، قد يستغرق أسابيع.



وأضاف الموقع : "سيتوجب على مزودي الخدمة إرسال سفينة مجهزة بشكل خاص إلى المنطقة المتأثرة، وتشغيل خطاف خاص على طول قاع البحر، وسحب الكابل في المكان الصحيح وإجراء الإصلاح قبل رمي الكابل مرة أخرى في الأعماق".

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وقال التقرير "أن إصلاح الخلل، لن يكون بهذه البساطة. حيث يوجد في اليمن ثلاث كابلات غواصة - اتصال فالكون في الشرق، واتصال فالكون آخر في الغرب، وكابل ثالث في مدينة عدن الساحلية، الذي يتصل بكابلين آخرين كلياً".



والخميس، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية الدولية "تيليمن" أن أكثر من 80 بالمائة من خدمة الإنترنت خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.

وتعاني خدمة الإنترنت في اليمن من مشاكل جمة؛ حيث تسببت الحروب في انقطاعات متكررة في بعض المحافظات، فضلًا عن خروج الخدمة في بعض المناطق نتيجة الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول والجارفة وغيرها.

