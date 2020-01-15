شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تحذر من استخدام هذا العلاج "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان في الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية، بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن. جديد "الخليج 365" ورد الأن.. بيان هام من شركة النفط اليمنية شاهد.. عين الصقر التي لا تنام.. الذي رافق السلطان قابوس لآخر لحظة بحياته ولقطات له تلقى تفاعلا كبيرا الحكومة اليمنية تحذر من استخدام هذا العلاج "تفاصيل" عـــاجل : تنبيه خبير فلكي دولي للمواطنين بشأن ما سيحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل) شاهد.. موقع امريكي يكشف : عودة الانترنت الى طبيعته في اليمن قد يستغرق أسابيع لهذا السبب..!؟ عاجل : قبل قليل ...عبدالملك الحوثي يتلقى خبر صادم من طيران التحالف ..."تفاصيل" أمريكا تفاجئ الجميع وتتدخل بشكل قوي بالملف اليمني وتبدأ خطوات توحيد قوات "هادي" و"الإنتقالي وتشرف على تنفيذ إتفاق الرياض..."تفاصيل" ارتفاع جنوني في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني...آخر تحديث عاجل : قائد عسكري كبير يفاجئ الحوثيين ويغادر العاصمة صنعاء ويعلن انضمامة للشرعية .."صورة اولية" شاهد : لاول مرة.. الحوثيون يكشفون عن أكبر عملياتهم الأمنية منذ بداية الحرب (تفاصيل) ورد الان : خبر عاجل وهام من رئاسة الجمهورية في العاصمة ( تفاصيل ) عاجل : قبل قليل ...عبدالملك الحوثي يتلقى خبر صادم من طيران التحالف ..."تفاصيل" شاهد.. ابنة سليماني تنشر لأول مرة صورة مؤثرة وتعلّق عليها بالعربية! عاجل : المشاط يصدر قرار جمهوري بتعيين أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى (الاسم) عـــاجل : تنبيه خبير فلكي دولي للمواطنين بشأن ما سيحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل) هذا ما قاله فهد المالكي عن “علم السعودية ” والفتيات الكاسيات العاريات اللواتي يرقصن بـ”راية التوحيد”! بسبب السلطان قابوس وصدّام حسين.. 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