شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان : يباغت الجميع بمكرمة ملكية للمغتربين اليمنيين خاصة فقط لأبناء 5 محافظات يمنية والتنفيذ فورا ودون ابطاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : العميد طارق يعلق على لقائه بالأمير بن سلمان وسط ترقب بصدور قرار تعيينه (صورة وتفاصيل) إعلان هام من التحالف حول بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض معلومات خطيرة وجديدة عن الخيانة التي حدثت للرئيس السابق على عبدالله صالح وكشف المتورطين فيها بالاسماء وهذا هو من سلم رقبة صالح للحوثيين لذبحه كالخراف مجزرة مروعة داخل مسجد بأبين تخلف 15 قتيلاً وجريحاً

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