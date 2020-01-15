شكرا لقرائتكم خبر عن "تغريدة" العميد طارق صالح ,قائد قوات حراس الجمهورية ,من "الرياض" ,تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وترعب مليشيا الحوثي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 11:37 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصف العميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية اللقاء الذي جمعه اليوم بسمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي وصفه باللقاء المثمر والمتميز.

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واستقبل سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اليوم في الرياض قائد قوات حراس الجمهورية العميد طارق محمد عبدالله صالح.. وذلك لبحث مجريات الأمور في الساحل الغربي والذي يتولى قيادته طارق صالح.

وقال العميد طارق صالح في تغريده على صفحته بتويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد" عن لقاءه ببن سلمان :"‏كان لقاءً مثمراً ومتميز مع سمو الامير خالد بن سلمان اليوم في الرياض .

ويعتبر خالد بن سلمان المسؤول عن كثير من الملفات اليمنية.

