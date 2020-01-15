شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتدخل وتعلن حقيقة انقطاع خدمة الانترنت عن انحاء اليمن وتصدم اليمنيين بهذا التقرير ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 11:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال موقع «WIRED» الأمريكي -في تقرير له- أن انقاطع الانترنت في اليمن سيستمر لأيام إضافية بسبب صعوبة إصلاح الكابل البحري وأشار التقريرالى أن اصلاح الكوبل المقطوع، قد يستغرق أسابيع.

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وأضاف الموقع : "سيتوجب على مزودي الخدمة إرسال سفينة مجهزة بشكل خاص إلى المنطقة المتأثرة، وتشغيل خطاف خاص على طول قاع البحر، وسحب الكابل في المكان الصحيح وإجراء الإصلاح قبل رمي الكابل مرة أخرى في الأعماق".



وقال التقرير "أن إصلاح الخلل، لن يكون بهذه البساطة. حيث يوجد في اليمن ثلاث كابلات غواصة - اتصال فالكون في الشرق، واتصال فالكون آخر في الغرب، وكابل ثالث في مدينة عدن الساحلية، الذي يتصل بكابلين آخرين كلياً".



والخميس، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية الدولية "تيليمن" أن أكثر من 80 بالمائة من خدمة الإنترنت خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.

