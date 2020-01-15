شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يعلن الحرب ضد الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 11:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدرت مليشيا الحوثي اليوم ما اسمته قرارا جمهوريا. ووفقا لوكالة سبا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء فقد جاء نص الخبر كالتالي: صدر اليوم القرار الجمهري رقم 1 لسنة 2020 بتعيين القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي وزيرا للعدل. Advertisements كما أصدرت مليشيا الحوثي اليوم قرارات جمهورية أخرى لسنة 2020 صادرة عن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى جاءت كالتالي وفقاً لوكالة سبا الخاضعة للمليشيا: صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 2020 بتعيين القاضي أحمد عبدالله عقبات نائباً ثانياً لرئيس المحكمة العليا عضوا في مجلس القضاء الأعلى. وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2020 بتعيين القاضي أحمد محمد العقيدة أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى. وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (5) لسنة 2020 بتعيين القاضي احمد علي الشهاري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

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