شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا لمرض السكر .. أسهل وأسرع طريقة للتخلص نهائيا من هذا المرض .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف راقي مصري عن وصفة طبيعية لعلاج مرضى السكر نهائيا حسب قوله . وفي مقطع على قناته باليوتيوب قال الراقي عبدالله المصري أنه كان يعاني من مرض السكر واستخدم هذة الوصفة وشفي تماما من ذلك المرض الذي ارهق الكثير من الناس حول العالم . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • وداعا لمرض السكر .. أسهل وأسرع طريقة للتخلص نهائيا من هذا المرض .."فيديو" • تحذير هام وعاجل .. لا تشرب الماء الساخن على معدة فارغة حتى لا تحدث لك هذة الكارثة التي تجهلها ..«فيديو» Advertisements • عاجل : انقلاب عسكري ومواجهات عنيفة الان في قاعدة الرياض ..وإعلان حظر التجوال بالعاصمة • للشباب والفتيات .. تعرفو على أسهل وأسرع طريقة للتخلص من إدمان ممارسة العادة السرية ..«فيديو» --------------------------------- وقال المصري انه استخدم حبة "بصل" ووضعها في كوب ماء عادي لمدة 12 ساعة وقام بشرب الماء بعد ذلك ، وداوم على هذة الطريقة لمدة شهر كامل وشفي من مرض السكر تماما حسب قوله :

الفيديو التالي يوضح الطريقة بشكل مفصل :

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