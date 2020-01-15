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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير رسمي وعاجل لكل اليمنيين في جميع المحافظات...هذا الدواء سيقضي عليك وعلى افراد عائلتك وموجود في كل صيدلية ..اياك ان تتناوله

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان في الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية، بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن البيان الذي نشرته الهيئة العليا للأدوية، أن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“، وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية، ”يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان...مرسوم ملكي من الملك سلمان سيقلب الامور راسا على عقب وقرار عاجل بشأن هذه الاميرة المقربة من ولي العهد عاجل:الميسري يباغت الجميع ويثير جنون ولي عهد ابو ظبي بخطوة جريئة لم يتوقعها احد ..لن تصدق ما فعله الميسري بعد لقاء طارق عفاش مع ولي العهد السعودي تحذير رسمي وعاجل لكل اليمنيين في جميع المحافظات...هذا الدواء سيقضي عليك وعلى افراد عائلتك وموجود في كل صيدلية ..اياك ان تتناوله خبر صعق كل اليمنيين في الداخل والخارج وسبب لهم صدمة كبيرة.. 4 شبكات دعارة والفتيات في عمر السعور وهذا هو سعر قضاء ليلة حمراء وردنا الان.. أول تعليق ناري للعميد "طارق صالح" على لقائه اليوم ببن سلمان في السعودية.. "ماذا قال؟" Advertisements ورد للتو.. انقلاب عسكري مفاجئ يحدث الآن.. واشتباكات عنيفة في “قاعدة الرياض” وفرض حظر جوي في سماء العاصمة والجيش يصدر البيان رقم (1) عاجل وفي غاية الخطورة.. أبرز نقطة هامة تم مناقشتها مع العميد ''طارق صالح'' وبن سلمان .. والتي قد تقلب موازين القوى تماماً في هذا الحال وردنا الان.. الحكومة الشرعية تزف بشرى سارة لجميع الموظفين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين وتعلن عن اتفاق جديد لصرف المرتبات..!؟ وردنا الان...القضاء اللبناني يقصم ظهر الفنانة نانسي عجرم وينهي مشوارها الفني ويعلن رسميا سجنها 10 سنوات دون القبول باي اطلاق سراح مشرط اعلامي شهير من المملكة يعترف بمارسة الفاحشة مع حسناء مغربية في الفندق والاخيرة تبتزه بمقطع إباحي وصور فاضحة وتطالبه بدفع نصف مليون دولار..شاهد ردة فعله في غاية الخطورة: القوات السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتجبره على الاستسلام الكامل..والجنوبيين غاضبون ويصفون الزبيدي بأنه مخادع وجبان وأوصت الهيئة في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده. ويأتي هذا التحذير بعد يومين من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، تحت عنوان :“نزلة برد قد تصيبك بسرطان.. الأدوية المزورة ساحة حرب أخرى قاتلة في اليمن“. وكشف التحقيق حجم الأدوية المزورة والمهربة ومجهولة المحتوى والتأثير، المنتشرة في السوق الدوائي اليمني، وأضرارها القاتلة، ومدى تقاعس الجهات المسؤولة في عمليات الرقابة على الصيدليات التي تبيع مثل هذه المنتجات ”الدوائية“.

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