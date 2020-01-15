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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صعق كل اليمنيين في الداخل والخارج وسبب لهم صدمة كبيرة.. 4 شبكات دعارة والفتيات في عمر السعور وهذا هو سعر قضاء ليلة حمراء

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وكشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء عن تواطئ هؤلاء الضباط مع هذه الشبكات وممارستها الابتزاز مقابل مبالغ مالية تتلقاها من هذه الشبكات .

وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية وجهت التهم لبعضهم بممارسة " الابتزاز والتستر " مع شبكات الدعارة بالإضافة إلى التستر عن شبكات أخرى متهمة ببيع الخمور في العاصمة أيضا .

وأكدت المصادر تدخل قيادات حوثية كبيرة للتوسط لإطلاق سراح هؤلاء الضباط والذي تم الإفراج عن بعضهم وخاصة من يمتلكون وساطة كبيرة ولكن البعض الآخر مازال في غياهيب السجون .

الجدير ذكره أن الحوثيين قاموا بالكشف عن أربع خلايا تمارس الدعارة واستقطاب الفتيات منتصف ديسمبر 2019م عبر معاهد في العاصمة صنعاء .

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