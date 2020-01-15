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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول تعليق ناري للعميد "طارق صالح" على لقائه اليوم ببن سلمان في السعودية.. "ماذا قال؟"

وصف العميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية اللقاء الذي جمعه اليوم بالامير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي وصفه باللقاء المثمر والمتميز. واختتم العميد الركن/ طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي باليمن اليوم الاربعاء 15 يناير 2020م زيارة ناجحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة استمرت يومين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان...مرسوم ملكي من الملك سلمان سيقلب الامور راسا على عقب وقرار عاجل بشأن هذه الاميرة المقربة من ولي العهد عاجل:الميسري يباغت الجميع ويثير جنون ولي عهد ابو ظبي بخطوة جريئة لم يتوقعها احد ..لن تصدق ما فعله الميسري بعد لقاء طارق عفاش مع ولي العهد السعودي تحذير رسمي وعاجل لكل اليمنيين في جميع المحافظات...هذا الدواء سيقضي عليك وعلى افراد عائلتك وموجود في كل صيدلية ..اياك ان تتناوله خبر صعق كل اليمنيين في الداخل والخارج وسبب لهم صدمة كبيرة.. 4 شبكات دعارة والفتيات في عمر السعور وهذا هو سعر قضاء ليلة حمراء وردنا الان.. أول تعليق ناري للعميد "طارق صالح" على لقائه اليوم ببن سلمان في السعودية.. "ماذا قال؟" Advertisements ورد للتو.. انقلاب عسكري مفاجئ يحدث الآن.. واشتباكات عنيفة في “قاعدة الرياض” وفرض حظر جوي في سماء العاصمة والجيش يصدر البيان رقم (1) عاجل وفي غاية الخطورة.. أبرز نقطة هامة تم مناقشتها مع العميد ''طارق صالح'' وبن سلمان .. والتي قد تقلب موازين القوى تماماً في هذا الحال وردنا الان.. الحكومة الشرعية تزف بشرى سارة لجميع الموظفين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين وتعلن عن اتفاق جديد لصرف المرتبات..!؟ وردنا الان...القضاء اللبناني يقصم ظهر الفنانة نانسي عجرم وينهي مشوارها الفني ويعلن رسميا سجنها 10 سنوات دون القبول باي اطلاق سراح مشرط اعلامي شهير من المملكة يعترف بمارسة الفاحشة مع حسناء مغربية في الفندق والاخيرة تبتزه بمقطع إباحي وصور فاضحة وتطالبه بدفع نصف مليون دولار..شاهد ردة فعله في غاية الخطورة: القوات السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتجبره على الاستسلام الكامل..والجنوبيين غاضبون ويصفون الزبيدي بأنه مخادع وجبان وخلال الزيارة استقبل الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي قائد المقاومة الوطنية وفي اللقاء تم بحث العديد من القضايا التي تخص الشأن اليمني والتعاون المشترك لمواجهة المشروع الايراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي اضافة الى سلامة الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة اي اعمال ارهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً. كما تم في اللقاء الذي يعد الرابع منذ تولي سمو الامير خالد بن سلمان مهام نائب وزير الدفاع التطرق الى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي امام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف اطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي اليمني. وكان قائد المقاومة الوطنية قد التقى اثناء زيارته بسمو الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد قوات التحالف العربي في اليمن وبحث معه العديد من القضايا والمستجدات في الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص مواجهة المد الايراني المتمثل في مليشيات الحوثي. وقال العميد طارق صالح في تغريده على صفحته بتويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد" عن لقاءه ببن سلمان :"‏كان لقاءً مثمراً ومتميز مع سمو الامير خالد بن سلمان اليوم في الرياض . ويعتبر خالد بن سلمان المسؤول عن كثير من الملفات اليمنية.

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