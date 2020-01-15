صنعاء: ميلشيات الحوثي تمنع المواطنين من بيع العقارات لغير الموالين لها

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتضيق على ملاك العقارات ومنعهم من بيعها لغير الموالين للجماعة الحوثية.



وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت" إن ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية بالتضييق على ملاك المباني وأصحاب العقارات ومحاولة إجبارهم على عدم بيعها إلا لقيادات حوثية رفيعة.



وأفادت المصادر "أن قيادات من ميلشيات الحوثي منعت أحد المواطنين من شراء أحد العقارات بمنطقة الحصبة في العاصمة صنعاء بذريعة أن المشتري غير موالي لجماعة الحوثي الانقلابية".



ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء تسعى الميلشيات للاستحواذ على العقارات في وتوسيع نفوذهم في هذا المجال ضمن خطط الميلشيات لإحلال قادة الميلشيات القادمين من صعدة، والتغيير الديمغرافي للعاصمة.

يشار ان ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت خلال الفترة الماضية إلى نهب ومصادرة عددا من الأرضي المملوكة للدولة، وفرض جبايات واتاوات على ملاك المباني، وصولا إلى استخدام القضاء تحتي مسمى "الحارس القضائي" للاستحواذ على ممتلكات المستثمرين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.