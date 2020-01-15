عـــــاجل .. "أردوغان" يعلن الحرب على السعودية ويوجة ضربة موجعة وغير متوقعة "للملك سلمان" .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد السعودية، موجهًا إهانة غير مسبوقة لها، وذلك بعد إطلاقه شرارة الحرب في ليبيا بالتأكيد على وصول قوات تركية.

وقال “أردوغان” خلال مقابلة تليفزيونية مع محطتي “CNN Turk” و”دي” التركية، مساء الأحد: “نحن غير مُنزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنًا لإدانتها، بل نحن من يدين إدانتها”.

أردوغان يعلن الحرب على السعودية

وجاءت إهانة الرئيس التركي للسلطات السعودية، بعد ساعات من بيان للرياض تعلن فيه إدانتها لموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

وقالت السعودية: إن “ذلك يعتبر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومُخالفًا لموقف مجلس جامعة الدول العربية في 31

ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أكد دعمه الحلول السياسية، والتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع برعاية من الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015”.

وتشهد العلاقات “السعودية – التركية” توترات غير مسبوقة، وصلت إلى حد الحرب الباردة بين الطرفين -وفق محللين-؛ نظرًا

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للخلافات القائمة على ملفات إقليمية يحاول “أردوغان” استخدامها لإضعاف نفوذ ولي العهد محمد بن سلمان.

ومن أبرز الملفات، هي التدخل التركي لصالح قطر ضد السعودية منذ عام 2017، وإرسالها جنودًا وإنشاء قاعدة عسكرية

بالدوحة؛ الأمر الذي منع تدخلًا عسكريًا “سعوديًّا – إماراتيًّا” لقلب نظام الحكم في قطر.

وتأزمت العلاقات بشدة بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول؛ إذ تصرّ تركيا أن محمد بن

سلمان، هو المتورط الأول، ويجب محاسبته دوليًّا على هذه الجريمة، إلا أن الرياض تنفي ذلك.

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