الدبيش يكشف تفاصيل زيارة العميد طارق صالح إلى السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

خاص_الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة العقيد الركن، وضاح الدبيش، تفاصيل زيارة العميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي، قائد المقاومة الوطنية إلى المملكة العربية السعودية .



وقال الدبيش في تصريح صحفي حصل (الخليج 365) على نسخة منه، أن العميد طارق صالح أختتم اليوم الأربعاء زيارة ناجحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة استمرت يومين .. مشيراً إلى أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، استقبل العميد طارق صالح وفي اللقاء تم بحث العديد من القضايا التي تخص الشأن اليمني والتعاون المشترك لمواجهة المشروع الايراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي اضافة الى سلامة الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة اي اعمال ارهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً.

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وأضاف ان اللقاء الذي يعد الرابع منذ تولي سمو الامير خالد بن سلمان مهام نائب وزير الدفاع تطرق الى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي امام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف اطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي اليمني.

وبحسب الدبيش فإن العميد طارق صالح اكد ان قيام التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ودعمه القاطع النظير في كافة المجالات لليمن والشعب اليمني هو فجر جديد لأمة العرب يصنع للتاريخ انتصاراً، فلن يقبل العرب أن يستباح أصلهم وكرامتهم، هكذا حسمت المملكة موقفه واتخذت قراره الصائب في حماية لحياض الخليج،

وأضاف أن وبالتوازي مع ذلك التقى قائد المقاومة الوطنية اثناء زيارته بسمو الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد قوات التحالف العربي في اليمن وبحث معه العديد من القضايا والمستجدات في الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص مواجهة المد الايراني المتمثل في مليشيات الحوثي.