شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المشاط يصدر قرار جمهوري بتعيين أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements a href="https://yemen-now.com/news5549301.html">صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 4 ) لسنة 2020 بتعيين القاضي أحمد محمد العقيدة أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

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