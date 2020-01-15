عـاجل : مقتل فنانة شهيرة في احد ألاعراس بسبب وصلة رقص لم تعجب احد الحاضرين .. شاهد (فيديو يوثق لحظات مرعبة)

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عدن - ياسمين التهامي - أدى طلق ناري من أحد الحضور في حفل زفاف بإحدى المدن الهندية، في الأول من ديسمبر/كانون الأول، لحدوث كارثة حولت لحظات الفرح إلى حزن كبير.

وانزعج أحد الحضور عندما لم تلبي الرقصة هينا (20 عام) دعوته للاستمرار بالرقص، بعد توقفها للحظات، ليوجه إليها طلقة مباشرة من مسدسه، اسقرت في وجهها.

وتحول الفرح الذي أقامه أحد زعماء المنطقة في ولاية أوتار الهندية لابنته إلى مأتم بعد إصابة الراقصة في وجهها، بالإضافة إلى اثنين آخرين من أقرباء العريس.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية استقرت الرصاصة بفك الفتاة، لكنها تخطت مرحلة الخطر، وحالتها الآن في تحسن سريع، فيما تلاحق الشرطة الفاعل، ولم يتم إلقاء القبض عليه حتى هذه اللحظات، بحسب "بي بي سي".

وتنتشر ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف في الهند وفي الكثير من المجتماعات، ومنها العربية، وتشكل خطورة كبيرة على الحضور وعلى السكان بشكل عام، خصوصا أن الرصاص الطائش أثناء عودته إلى الأرض يتسبب بأضرار جسدية تساوى الطلق الناري المباشر.

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