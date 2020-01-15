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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع حكومي يناقش أوضاع السفن المتهالكة التابعة لمصافي عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اطلع المجلس الاقتصادي الاعلى، في إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور، معين عبدالملك، رئيس الوزراء، على التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء بقرار رقم ٤٦ لعام ٢٠١٨ لدراسة الخيارات المناسبة بشأن الناقلات المتهالكة التابعة لمصافي عدن .
كما أطلع المجلس حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية، على التوصيات المتضمنة في تقرير مؤسسة موانئ عدن والتي قضت بانعدام الجدوى الاقتصادية والفنية لصيانة الناقلات البحرية المتهالكة التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وضرورة التخلص منها لتجنب أي مخاطر على البيئة البحرية.
وكلف المجلس وزير النفط باتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة مع مصافي عدن وفقا للتوصيات الواردة في التقريرين وبما يتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات .. مشددا على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع ذلك نظرا لما تشكله السفن المتهالكة من مخاطر كبيرة على البيئة البحرية وتهديد ممر الملاحة إلى ميناء عدن الدولي.
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