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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الإقتصادي يستعرض نشاط شركات النفط الوطنية والأجنبية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
استعرض المجلس الاقتصادي الاعلى اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تقرير مقدم من وزير النفط والمعادن حول نشاط شركات النفط الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في مجال انتاج النفط والغاز في اليمن .
وتطرق التقرير إلى خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتشجيع الشركات على استئناف عملها في هذا القطاع الحيوي وتسهيل مهامها وتهيئة المناخات المناسبة لها، بما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.
وتضمن التقرير عرض للمرحلة الأخيرة من تنفيذ أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، للربط بين قطاع 5 جنة وقطاع 4 غرب عياد, للتصدير عبر ميناء النشيمة البترولي .
وأكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص، على ضرورة وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ وفق مسار عاجل لمعالجة الإشكالات القائمة في عدد من القطاعات النفطية بما يساعد على استئناف نشاطها وبكامل طاقتها الإنتاجية وبما يؤدي إلى تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتخفيف الاثار الكارثية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية .. مشددا على أهمية اعداد إستراتيجية على نحو منهجي وعلمي، ووفق اليات تنفيذية واضحة وشفافة تضمن الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية للقطاعات الواعدة.
واطلع المجلس على تقرير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، حول الجهود المبذولة لإعادة استئناف عملية انتاج وتصدير النفط من القطاعات الإنتاجية الواعدة في مجال النفط والغاز, وابرز الصعوبات والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها.
وناقش المجلس التقرير المقدم من المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات استكشاف وإنتاج النفط، حول سير العمل في الشركة لاستعادة الإنتاج والتصدير والنفطي إلى مستوياته المعتادة قبل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.. ورفع مستوى إنتاجية وحدات الغاز المنزلي وخطط تطوير قطاع ١٨ بعد استئناف تصدير النفط مؤخرا.
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