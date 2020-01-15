بدر معاون يطلع على الأوضاع الخدمية في الشيخ عثمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إطلع القائم بأعمال محافظ عدن، أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون، على الأوضاع الخدمية في مديرية الشيخ عثمان .



وأكد معاون خلال لقاءه السلطة المحلية في المديرية، إهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بجميع المديريات وتلبية احتياجاتها الضرورية وتحسين وتوفير مستوى الخدمات الأساسية والضرورية المقدمة للمواطنين بجميع مديريات المحافظة .

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وأستمع معاون ، من القائم بأعمال مدير عام مديرية الشيخ عثمان ، علي عبدالمجيد علي ، وأعضاء الهيئة ألإدارية في المجلس المحلي بالمديرية ، إلى شرح واف عن الوضع العام في المديرية وإحتياجاتها الضرورية من مختلف الخدمات أبرزها تهالك الشبكة الكهربائية للمديرية ، بالإضافة الى المشاريع الجاري تنفيذها ومستوى التدخلات التي تقدمها المنظمات المانحة بمديرية الشيخ عثمان .

وخلال الإجتماع ، وجه القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ، ضرورة إعتماد مشروع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية لمديرية الشيخ عثمان وإدراجه ضمن مشاريع العام 2020م .

كما طالب معاون ، قيادة السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان بإعداد مصفوفة مشاريع تتضمن إحتياجات ومتطلبات المديرية من المشاريع الخدمية والتنموية ورفعها إلى قيادة المحافظة ، منوهاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المجلس المحلي وفروع المكاتب التنفيذية لتفعيل العمل وتحسين مستوى الأداء بما يسهل إنجاز ومعالجة قضايا المواطنين .

وأكد القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي ، أن قيادة المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع الجميع لما من شأنه تحقيق ما يطمح اليه أبناء محافظة عدن وأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على تلبية إحتياجات المديريات من المشاريع التنموية والخدمات الأساسية والبنية التحتية في حدود الإمكانيات المتاحة .