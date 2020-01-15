العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

التقى قائد قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض .

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ونشر العميد طارق صالح على حسابه في تويتر، صورة تجمعه بالأمير خالد بن سلمان، وعلق عليها قائلاً "كان لقاءً مثمراً ومتميز مع سمو الامير خالد بن سلمان اليوم في الرياض" .

وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع نائب وزير الدفاع السعودي الذي اصبح المسؤول عن الملف اليمني في التحالف العربي الذي تقوده المملكة، بالعميد طارق صالح الذي يعتبر أحد القيادات العسكرية المشاركة في تحرير الساحل الغربي من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .