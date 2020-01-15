اخبار الخليج / اخبار اليمن

العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض

متابعات_ نيوز

التقى قائد قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض .

Advertisements

 

ونشر العميد طارق صالح على حسابه في تويتر، صورة تجمعه بالأمير خالد بن سلمان، وعلق عليها قائلاً "كان لقاءً مثمراً ومتميز مع سمو الامير خالد بن سلمان اليوم في الرياض" .

 

وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع نائب وزير الدفاع السعودي الذي اصبح المسؤول عن الملف اليمني في التحالف العربي الذي تقوده المملكة، بالعميد طارق صالح الذي يعتبر أحد القيادات العسكرية المشاركة في تحرير الساحل الغربي من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا