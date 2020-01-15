مليشيات الحوثي الإيرانية تدخل أكثر من 12 مليون يمني حافة المجاعة “تقرير“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365 - أبوبكر الشادلي

كشفت تقديرات دولية خلال العام 2019 أن الحرب التي تقودها مليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع ايران في اليمن، منذ انقلابها على الحكومة اليمنية رسميا في 2015، سببت في ادخال ما يزيد عن 12 مليون مواطن يمني حافة المجاعة المميتة.



وأشارت التقارير التي تابعها محرر "الخليج 365" أن نقص الغذاء الناتج عن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية حال دون مرور الإمدادات للشعب اليمني مسببة أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال العام الماضي.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي إيران بإرسال أسلحة إلى حلفائها الحوثيين بما في ذلك أجزاء صواريخ عبر ميناء الحديدة الرئيسي الذي تدخل منه أغلب إمدادات الغذاء إلى اليمن، في حين تنكر إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة وتقول إن المزاعم الأمريكية والسعودية لا أساس لها من الصحة!

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ومن جانبها، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 22 نيسان/أبريل 2019 الوضع في اليمن المتسببة به مليشيات الحوثي بأنه “كارثي” ويتدهور يوما بعد آخر، حيث تعاني العاصمة صنعاء من انقطاع التيار الكهربائي وشح في ماء الشرب، وتحدث مدير العمليات في الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، روبرت مارديني، عن رؤيته لعشرات الجثث في شوارع عدن، وقال إن ما معدله نحو خمسين قتيلا كانوا يسقطون كل يوم منذ بدء العملية الحربية في اليمن آواخر شهر مارس.

وتشير التقارير الى أن النزاع مستمر في 20 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة، متسببا في مقتل نحو 4 آلف شخص نصفهم من المدنيين وبينهم مئات الأطفال، وأدى إلى نزوح ما يقارب مليون و400 ألف شخص، وهناك استخفاف صارخ باستهداف المدنيين والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

ودعت منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خلال العام الماضي 2019 إلى توفير أكثر من مليار وستمائة مليون دولار لانتشال اليمن من أزمة مدمرة زجت بالبلاد في حالة انعدام أمن غذائي حادة وتركتها على حافة كارثة إنسانية شاملة.

وفي نهاية يونيو/حزيران بلغ عدد السكان المحتاجين للمساعدة الإنسانية 21.1 مليون شخصاً أي ما يعادل 80% من إجمالي سكان اليمن، بينهم 12.2 مليون مواطن متضررون مباشرة من النزاع، ومليون شخص نازحين داخلياً وذلك حسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في 19 أغسطس/اب حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من “تفاقم المجاعة” في اليمن، حيث يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل كما يعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وأظهرت دراسة لبرنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية، وهذا يعني أن واحد من كل خمسة أشخاص من سكان اليمن يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي. ويعد نحو 1.3 مليون نازح داخلياً في البلاد هم الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي.