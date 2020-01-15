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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي جنوبي يكشف لــ "الخليج 365" كيف ظهر الارهاب في اليمن؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
خاص_الخليج 365
كشف الأكاديمي الجنوبي والمحلل السياسي الدكتور فضل الربيعي يوضح كيف ظهر الارهاب في اليمن.
وأوضح الربيعي في تصريحات خاصة لــ “الخليج 365”، بأن أن ظهور تنظيم القاعدة والارهاب، في اليمن كان وليد نظام ما بعد 22 مايو 90م ، أي بعد اندماج دولتي اليمن، في وحدة "هشة" تم الانقلاب عليها من قبل الطرف الشمالي بحرب شنها على الجنوب.
وقال إن نظام صنعاء قد استخدم العناصر الجهادية المتطرفة العائدة من أفغانستان في نهاية الثمانينات، التي كانت تتواجد في بعض المعسكرات، أو المليشيات التابعة لتنظيم التجمع اليمني للإصلاح، حيث تم استخدامها في الحرب على الجنوب، وقامت بتصفية العشرات من كوادر النظام الجنوبي بعد الوحدة، واستمرت في ظرب الجنوب، بإشراف نظام صنعاء، وترسيخ ثقافة التطرف ضد كل ما هو جنوبي، بمساعدة المؤسسة الدينية، التي يقودها الشيخ "عبد المجيد الزنداني" وعبدالله صعتر والديلمي التي هيآت للحرب الدموية الظالمة التي اجتاحت الجنوب في العام 94.
وأشار بأنه استمرت هذه العناصر لمواصلة عملياتها العسكرية باستهداف القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية، التي راح ضحاياها عشرات الالاف من الابرياء.
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