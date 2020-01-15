شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف قامت باستدراجه ...فتاة مغربية تبتز أحد اشهر اعلاميي الخليج بنشر فيديو فاضح لهما .. والمفاجأة الصادمة في المبلغ الذي طلبته ؟..."شاهد المقطع كامل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت فتاة مغربية مقيمة في الامارات مبلغ وقدره مليوني درهم من اعلامي بحريني شهير مقابل صمتها وعدم عرض الفيديو الاباحي لهما وهما في وضع فاضح .

وفي تفاصيل الواقعة فقد ابتزت امرأة مغربية مقيمة في دولة الإمارات إعلاميًا بحرينيًا مشهورًا، وهددته بنشر مقطع فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي.

جديد "الخليج 365"

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ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم" تعرفت المرأة (البالغة من العمر 22 عامًا) على إعلامي بحريني عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها ستزور البحرين بعد أسبوعين، وأثناء زيارتها للبحرين دعت المجني عليه لقضاء وقت معها في غرفتها في إحدى الشقق الفندقية، وهو ما حدث بالفعل.

وأحالت النيابة العامة في دبي، المرأة، إلى محكمة الجنائيات، بعد رفض الإعلامي الخضوع لابتزازها ورفعه قضية ضدها.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف إلى المتهمة في شهر أكتوبر الماضي، عبر برنامج مواعدة من شبكات التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها تعيش في الإمارات لكنها ستحضر إلى بلاده لزيارته، ثم تواصلت معه بعد وصولها إلى هناك، وأرسلت إليه مقطع فيديو لها حتى تغريه بالحضور، فاستجاب لها، ومارس معها الجنس، ثم غادر المكان.

وأضاف أنه فوجئ برسالة منها، بعد نحو أسبوعين من لقائهما، تتضمن صورة له وهو عار تمامًا برفقتها في غرفة نومها، وأخبرته بأن لديها صورًا وفيديوهات له أثناء ممارستهما تلك العلاقة، وطلبت منه تحويل مبلغ يقارب مليوني درهم مقابل عدم نشر الصور والفيديو.

وأشار إلى أن المتهمة استغلت طبيعة عمله، كونه شخصية إعلامية معروفة، وزرعت كاميرا في مكان غير مرئي، وقامت بتصويره، من أجل الحصول على المال، فتقدم بشكوى ضدها لدى السلطات في بلاده، وتمت ملاحقتها جنائيًا في دبي.

ووجهت النيابة إلى المرأة تهمة ارتكاب جناية الابتزاز والتهديد بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار من خلال وسيلة تقنية معلومات، وجنحة استغلال خدمات الاتصالات في الإساءة والإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين.

بدورها، نفت المرأة المغربية التهم الموجهة إليها، فيما أجلت الجلسة للنظر حتى 26 يناير/كانون الثاني من الشهر الجاري.