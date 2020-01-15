شاهد بالفيديو ...ماريا قحطان تشعل مهرجان أنغامي جدة بأغنية لفنان العرب محمد عبده

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عدن - ياسمين التهامي - تألقت الفنانة اليمنية ماريا قحطان في مهرجان أنغاني بمدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية بعد أدائها أغنية لفنان العرب محمد عبده.
وغنت الفنانة "مثل صبية" التي أداها فنان العرب السعودي محمد عبده، وحظيت باعجاب وتصفيق حار من قبل الحاضرين في المهرجان.
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وقال الإعلامي السعودي ووكيل برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والتطوير الإداري، منصور الخميس في حسابه على "تويتر" إن "الطفلة اليمنية ماريا قحطان تتألق في حفلة جدة بأغنية لفنان العرب محمد عبده"، مضيفاً: "ماشاء الله ربي يحفظها لأهلها".
يشار إلى أن مهرجان "انغامي جدة" متنوع الفعاليات والأنشطة، ويتضمن عروض حية متنوعة تقدم على مسرح أنغامي الترفيهي، مثل العروض الفلكلورية التراثية ومنطقة مطاعم ومأكولات ومقاهي، وجلسات طرب.
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