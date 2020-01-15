شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال اليمني ينهار بشكل مفاجئ ويصل للى هذا الرقم لأول مرة ..."مباشر من محلات الصرافة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements سجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا ومقلقا أمام الدولار والعملات الأجنبية مع استمرار تردي شبكة الإنترنت وإضراب بعض شركات الصرافة بسبب الإجراءات التعسفية من قبل الحوثيين وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 15 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي: (( أسعار الشراء ))

السعودي : 168

الدولار 638

الإماراتي : 171

العماني : 1638

ذهب كسر 21 : 26,800 (( أسعار البيع ))

السعودي : 169

الدولار : 644

الإماراتي : 173

العماني 1665

ذهب كسر 21 : 27,100

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