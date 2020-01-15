شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال اليمني ينهار بشكل مفاجئ ويصل للى هذا الرقم لأول مرة ..."مباشر من محلات الصرافة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
جديد "الخليج 365"
سجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا ومقلقا أمام الدولار والعملات الأجنبية مع استمرار تردي شبكة الإنترنت وإضراب بعض شركات الصرافة بسبب الإجراءات التعسفية من قبل الحوثيين
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 15 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168
الدولار 638
الإماراتي : 171
العماني : 1638
ذهب كسر 21 : 26,800
(( أسعار البيع ))
السعودي : 169
الدولار : 644
الإماراتي : 173
العماني 1665
ذهب كسر 21 : 27,100
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