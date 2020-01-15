شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم صاروخي عنيف على قاعدة عسكرية في بغداد ...حصيلة اولية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مطلع لـ RT بتعرض معسكر التاجي العراقي الواقع شمال بغداد والذي يحتضن قوات أمريكية لهجوم صاروخي.
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وأوضح المصدر أن 5 صواريخ على الأقل سقطت مساء الثلاثاء داخل المعسكر، الواقع على بعد 30 كيلومترا شمال بغداد.
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي لاحقا استهداف معسكر التاجي للتدريب بصواريخ "كاتيوشا" دون خسائر بشرية تذكر.
وسبق أن أفادت مصادر عراقية بوصول قوافل أمريكية إلى معسكر التاجي شمال بغداد وهبوط طائرات شحن محملة بمعدات إضافية، على خلفية تصاعد الهجمات على قوات الولايات المتحدة المنتشرة في العراق.
المصدر: RT
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