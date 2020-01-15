شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : القوات السودانية توجه طعنه غادرة للسعودية والامارات وتقوم بهذا العمل الجبان , الذي جعل مليشيا الحوثي تشعر بنشوة الانتصار في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش السوداني اليوم تقليص قواته الموجودة في اليمن من خمسة الآف الى 657 جنديا .



وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع التابع للجيش السوداني العميد جمال جمعة ان مجموعة "بسيطه تبقت من القوات المسلحة السودانية في اليمن , وهي اخر قوة موجودة هناك وتمثل 657 فردا.

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واضاف ان قوات بلادة كانت في مهمة دفاعية ضمن قوات التحالف .



واوضح ان القوات السودانية كانت تعمل ضمن قطاعيين في اليمن , قطاع الامارات في الجنوب "عدن" والقطاع السعودي في الحد الجنوبي .



وفي تصريح ل حمدون ان بلادة "بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجيا " وكشف ان العدد تقلص من 15 الف الى 5 الف جندي .

