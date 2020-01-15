شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : القوات السودانية توجه طعنه غادرة للسعودية والامارات وتقوم بهذا العمل الجبان , الذي جعل مليشيا الحوثي تشعر بنشوة الانتصار في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش السوداني اليوم تقليص قواته الموجودة في اليمن من خمسة الآف الى 657 جنديا .
وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع التابع للجيش السوداني العميد جمال جمعة ان مجموعة "بسيطه تبقت من القوات المسلحة السودانية في اليمن , وهي اخر قوة موجودة هناك وتمثل 657 فردا.
واضاف ان قوات بلادة كانت في مهمة دفاعية ضمن قوات التحالف .
واوضح ان القوات السودانية كانت تعمل ضمن قطاعيين في اليمن , قطاع الامارات في الجنوب "عدن" والقطاع السعودي في الحد الجنوبي .
وفي تصريح ل حمدون ان بلادة "بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجيا " وكشف ان العدد تقلص من 15 الف الى 5 الف جندي .
كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : القوات السودانية توجه طعنه غادرة للسعودية والامارات وتقوم بهذا العمل الجبان , الذي جعل مليشيا الحوثي تشعر بنشوة الانتصار في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.