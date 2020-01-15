شكرا لقرائتكم خبر عن في غاية الخطورة: معلومات خطيرة وجديدة عن الخيانة التي حدثت للرئيس السابق على عبدالله صالح وكشف المتورطين فيها بالاسماء وهذا هو من سلم رقبة صالح للحوثيين لذبحه كالخراف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احدث جديد تعود حادثة مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الى الواجهة والذي تم اغتياله على ايدي مليشيا الحوثي في ديسمبر 2017 وهذه المرة يتم الكشف عن مكان استشهاده واسماء الخونة الذين قاموا بخيانته لصالح المليشيا. وظهرت هذه المعلومات على لسان النقيب عاطف محمد عاطف الذي انشق مؤخرا عن القوات المشتركة وعاد الى صنعاء لينضم إلى المليشيا. حيث كشف في مقابلات إعلامية أن الطوق الذي باع علي عبدالله صالح هم المحيطون به، وليس قبائل طوق صنعاء الذين كما أشيع حينها، مشيرا إلى أن من خان الزعيم صالح هم كمال ضبعان- مراد العوبلي - صادق الأكوع - وليد العنسي- محمد مقصع - محمد القوسي الذي هرب عبر السائلة- جليدان محمود جليدان والذي هرب بتاكسي. واوضح أن علي عبدالله صالح قُتِل في قرية الجحشي، فيما الزوكا قاتل معه وكانت إصابته بالغة، ومات بالمستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة: معلومات خطيرة وجديدة عن الخيانة التي حدثت للرئيس السابق على عبدالله صالح وكشف المتورطين فيها بالاسماء وهذا هو من سلم رقبة صالح للحوثيين لذبحه كالخراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.