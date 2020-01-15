شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : توترات خطيرة بين السعوديه والامارات , والِاعلام الاماراتي يهاجم السعوديه , والسبب ..دولة قطر ! "تفاصيل مفاجأه" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف اعلامي بقناة الجزيرة عن توترات في العلاقات بين السعوديه والامارات بسبب قطر.
وقاال الاعلامي الفلسطيني جمال ريان في تغريدة عبر حسابة ب "تويتر" "ان حوار يحدث بين السعودية وقطر الآن " .
واضاف "اذا كانت السعودية والامارات "واحد" كما يقولون , فلماذا يهاجم الاعلام الاماراتي التهدئة والحوار القائم الآن بين السعودية وقطر " .
وتابع : ما الذي يزعج الامارات !.
ويذكر ان السعودية وقطر اعلنتا عن وجود حوارات بينهما , تتقدم تارة وتتراجع تارة اخرى , في سياق التهدئة بين البلدين .
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