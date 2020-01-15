عدن: هيئة الأدوية تحذر من خطورة منتجين يستخدمان كمنشطات جنسية

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، من استخدام منتجين من المنشطات المعروضة في الأسواق.
وجاء في تعميمين صدرا عن الهيئة حذرت من استخدام منتج "العسل الملكي الأصلي" ومنتج "شينجدا" وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ".
وقالت هيئة الأدوية، إن المنتجين يحتويان عل? مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلي مستو? خطير.
وأوضحت أنه تلك المادة يمكن أن تشكل خطرا عل? المرض? المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة وخاصة للمرض? الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات.
وأوصت الهيئة في التعميمين بسرعة التخلص من العينات الموجودة لد? الوكلاء وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.
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